У Києві затримали серійного вбивцю, який був у пошуку з минулого року
У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у серійних вбивствах. Днями він жорстоко вбив жінку в Голосіївському районі столиці, а загалом на його рахунку може бути понад 10 жертв по всій Україні.
Про це повідомляє місцевий паблік Київ Оперативний.
У Києві затримали серійного вбивцю
Повідомляється, що затриманого розшукували по усій Україні ще з минулого року. На його рахунку може бути понад 10 вбивств.
Остання його жертва — жінка у Голосіївському районі Києва, яку 2 січня знайшли з ознаками насильницької смерті. Схожий випадок стався минулого року в Оболонському районі столиці.
Нагадаємо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчиняло розбійні напади на людей. Жертвами шахраїв ставали літні люди, які отримували допомогу від благодійних організацій.
Читайте Новини.LIVE!