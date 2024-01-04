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У Києві затримали серійного вбивцю, який був у пошуку з минулого року

4 січня 2024 11:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві затримали серійного вбивцю, який був у пошуку з минулого року
Вбивця, якого затримала поліція. Фото: Київ Оперативний
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у серійних вбивствах. Днями він жорстоко вбив жінку в Голосіївському районі столиці, а загалом на його рахунку може бути понад 10 жертв по всій Україні. 

Про це повідомляє місцевий паблік Київ Оперативний

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У Києві затримали серійного вбивцю

Повідомляється, що затриманого розшукували по усій Україні ще з минулого року. На його рахунку може бути понад 10 вбивств. 

Остання його жертва — жінка у Голосіївському районі Києва, яку 2 січня знайшли з ознаками насильницької смерті. Схожий випадок стався минулого року в Оболонському районі столиці. 

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Вбивця, якого затримала поліція. Фото: Київ Оперативний
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Вбивця, якого затримала поліція. Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчиняло розбійні напади на людей. Жертвами шахраїв ставали літні люди, які отримували допомогу від благодійних організацій.

 

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