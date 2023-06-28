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В Киеве задержали мошенников, которые хотели незаконно завладеть квартирой

28 июня 2023 15:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве задержали мошенников, которые хотели незаконно завладеть квартирой
Квартирные мошенники. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве разоблачили и задержали преступников, которые хотели незаконно завладеть квартирой стоимостью почти 3 млн гривен. Правоохранительные органы задержали их при попытке заключить договор у нотариуса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Известно, что инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

"Следствием установлено, что злоумышленники планировали противоправно завладеть двухкомнатной квартирой стоимостью почти 3 млн гривен, использовав поддельные правоустанавливающие документы и доверенность", — говорится в сообщении.

Двое участников преступной схемы задержаны в момент, когда они пытались заключить договор купли-продажи квартиры у частного нотариуса.

Правонарушителям сообщили о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области женщина подожгла 26-летнего парня. После этого она его сбросила в болото, а затем зарыла. Полиция установила, что между 28-летней родственницей и погибшим парнем возник конфликт из-за денежного долга.

Добавим, что в Киевской области задержали россиянина, который 20 лет рассчитывался фейковыми деньгами. Злоумышленником оказался уроженец Российской Федерации.

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