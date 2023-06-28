У Києві затримали шахраїв, які хотіли незаконно заволодіти квартирою
У Києві викрили та затримали злочинців, які хотіли незаконно заволодіти квартирою, вартість майже у 3 млн гривень. Правоохоронні органи затримали їх під час спроби укласти договір у нотаріуса.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Злочинців затримали
Відомо, що інцидент трапився у Дарницькому районі столиці.
"Слідством встановлено, що зловмисники планували протиправно заволодіти двокімнатною квартирою вартістю майже 3 млн гривень, використавши підроблені правовстановлюючі документи та довіреність", — йдеться у повідомленні.
Двох учасників злочинної схеми затримали у момент, коли вони намагалися укласти договір купівлі-продажу квартири у приватного нотаріуса.
Правопорушникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Київській області жінка підпалила 26-річного хлопця. Після цього вона його скинула в болото, а потім закопала. Поліція встановила, що між 28-річною родичкою та загиблим хлопцем виник конфлікт через грошовий борг.
Додамо, що на Київщині затримали росіянина, який 20 років розраховувався фейковими грошима. Зловмисником виявився уродженець Російської Федерації.