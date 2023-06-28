У Києві затримали шахраїв, які хотіли незаконно заволодіти квартирою

Квартирні шахраї. Фото: google

У Києві викрили та затримали злочинців, які хотіли незаконно заволодіти квартирою, вартість майже у 3 млн гривень. Правоохоронні органи затримали їх під час спроби укласти договір у нотаріуса.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Відомо, що інцидент трапився у Дарницькому районі столиці.

"Слідством встановлено, що зловмисники планували протиправно заволодіти двокімнатною квартирою вартістю майже 3 млн гривень, використавши підроблені правовстановлюючі документи та довіреність", — йдеться у повідомленні.

Двох учасників злочинної схеми затримали у момент, коли вони намагалися укласти договір купівлі-продажу квартири у приватного нотаріуса.

Правопорушникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області жінка підпалила 26-річного хлопця. Після цього вона його скинула в болото, а потім закопала. Поліція встановила, що між 28-річною родичкою та загиблим хлопцем виник конфлікт через грошовий борг.

Додамо, що на Київщині затримали росіянина, який 20 років розраховувався фейковими грошима. Зловмисником виявився уродженець Російської Федерації.