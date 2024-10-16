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В Киеве задержали водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся

16 октября 2024 18:01
Галина Шподарева - редактор
Смертельное ДТП в Киеве — полиция задержала скрывшегося с места водителя
Автомобиль, который насмерть сбил пенсионера в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура
Галина Шподарева - редактор

Столичные правоохранители установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве. Мужчину подозревают в том, что он насмерть сбил 73-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 16 октября.

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Место наезда на пешехода в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в ДТП погиб пенсионер

Смертельное ДТП произошло вечером 13 октября 2024 вечером на улице Ольжича в Киеве.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Chevrolet Volt сбил 73-летнего мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

"После совершения наезда водитель легковушки скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего в опасности в беспомощном состоянии", — рассказали в прокуратуре.

Пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу, где скончался.

Поврежденный в результате ДТП автомобиль
Поврежден в результате ДТП автомобиль. Фото: Киевская городская прокуратура

Ответственность за ДТП и бегство с места

Водителя, покинувшего место ДТП, установили. 30-летнему мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой смерть потерпевшего и в оставлении его без помощи.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сообщение Киевской городской прокуратуры
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 16 октября в Волынской области на трассе в районе населенного пункта Дачное микроавтобус ТЦК сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

Ранее Новини.LIVE писали о резонансном ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz в Киеве. 10 октября на улице Саксаганского автомобиль влетел на террасу кафе, травмировав нескольких человек.

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