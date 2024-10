ДТП у центрі Києва — поліція розслідує мажорну аварію

Автоміль в'їхав у літню терасу кафе в Києві. Фото: Show must go on

У Києві поліцейські розслідують обставини ДТП, що сталася 10 жовтня на вулиці Саксаганського. Водій автомобіля Mercedes-Benz влетів на терасу кафе, травмувавши кількох людей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Читайте також:

ДТП у центрі Києва

У поліції зазначили, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 24-річний чоловік, не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив двох людей, які перебували на літній терасі ресторану.

Внаслідок аварії 24-річну дівчину госпіталізували, однак після надання медичної допомоги її відпустили. 35-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно через біль у нозі, але госпіталізація йому не знадобилася.

Перевірка показала, що водій був тверезим, однак очікуються додаткові результати медичної експертизи.

"Після встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації даної події", — йдеться у повідомленні.

Пост поліції Києва у Facebook

Ми раніше писали, що за словами однієї із очевидців ДТП, водій намагався "порішати" ситуацію та вплутав у історію гурт "Океан Ельзи".

Також ми повідомляли, що 12 жовтня на трасі Одеса — Рені через сильний дощ знесло вантажівку з дороги поблизу Татарбунар. Водієві надали допомогу бійці Національної гвардії України із військової частини 3058 Південного ОТО.