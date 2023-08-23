В Киеве задержали водителя под хмельком, который ехал в комендантский час. Фото: патрульная полиция Киева

В столице правоохранители задержали водителя в алкогольном опьянении и ехавшего в комендантский час. Мужчина также нецензурно высказывался к полицейским.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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В ночь на 23 августа в Голосеевском районе патрульные обратили внимание на транспортное средство Chrysler, водитель которого нарушал ПДД.

"Во время общения инспекторы обнаружили у гражданина признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр с помощью прибора Драгер. 21-летний водитель начал вести себя дерзко и высказываться нецензурной лексикой к патрульным, не реагируя на замечания", — говорят в полиции.

Полицейские задержали нарушителя и доставили в управление полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

На водителя инспекторы составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) и ст. 173 (мелкое хулиганство), а также постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, создающих препятствия дорожному движению) КУоАП.

Полиция составила протокол. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице женщина попросила телефон у подростка, чтобы вроде бы позвонить. Школьник доверился незнакомцы, а в свою очередь похитила телефон и убежала.

Добавим, что на днях в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку . Полицейские уже задержали вора.