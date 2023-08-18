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У Києві зловмисник обікрав пенсіонерку: поліція затримала чоловіка

18 серпня 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зловмисник обікрав пенсіонерку: поліція затримала чоловіка
У Києві зловмисник обікрав пенсіонерку: поліція затримала чоловіка. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Днями в Подільському районі столиці зловмисник обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі

Днями до поліції звернулась киянка з повідомленням про те, що на зупинці біля Кирилівської церкви обікрали її 68-річну матір.

"Пенсіонерка розповіла правоохоронцям, що виявила факт крадіжки на зупинці громадського транспорту, коли хотіла розрахуватись за проїзд. Оперативники провели ряд заходів та невдовзі встановили ймовірного підозрюваного. Ним виявився 23-річний уродженець Закарпаття, який приїхав до столиці з метою "заробітку"", — кажуть правоохоронці.

Слідчі оперативно затримали зловмисника та вилучили мобільний телефон потерпілої.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах військового стану.

 

У Києві зловмисник обікрав пенсіонерку: поліція затримала чоловіка. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що патрульні Голосіївського району столиці отримали повідомлення про чергового правопорушника. Ним виявився 44-річний велосипедист, який стріляв у собак.

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