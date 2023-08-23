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У Києві затримали водія напідпитку, який їхав у комендантську годину

23 серпня 2023 17:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві затримали водія напідпитку, який їхав у комендантську годину
У Києві затримали водія напідпитку, який їхав у комендантську годину. Фото: патрульна поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці правоохоронці затримали водія в алкогольному спʼянінні та який їхав у комендантську годину. Чоловік також нецензурно висловлювався до поліцейських.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Поліція затримала порушника

У ніч проти 23 серпня у Голосіївському районі патрульні звернули увагу на транспортний засіб Chrysler, водій якого порушував ПДР.

"Під час спілкування інспектори виявили у громадянина ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Натомість 21-річний керманич почав поводитися зухвало та висловлюватися нецензурною лексикою до патрульних, не реагуючи на зауваження", — кажуть у поліції.

Поліціянти затримали порушника та доставили до управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.

На водія інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) та ст. 173 (Дрібне хуліганство), а також постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, що створюють перешкоди дорожньому руху) КУпАП.

 

Поліція склала протокол. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці жінка попросила телефон у підлітка, щоб начебто подзвонити. Школяр довірився незнайомці, а та своєю чергою викрала телефон та втекла.

Додамо, що днями в Подільському районі столиці чоловік обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.

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