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В Киеве задержали застройщика, который пытался подкупить следователя по его делу

15 ноября 2023 16:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве задержали застройщика, который пытался подкупить следователя по его делу
Разоблачение застройщика в Киеве. Фото: скриншот из видео Полиции Киева
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве разоблачили застройщика, который пытался подкупить следователя полиции. Отмечается, что злоумышленник является фигурантом по делу о присвоении денег на ремонт бомбоубежищ в одном из университетов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Отмечается, что во время проведения следственных действий один из фигурантов, а именно директор частной строительной фирмы, пытался откупиться от наказания, предложив следователю взятку.

"Во избежание уголовной ответственности мужчина пообещал предоставить старшему лейтенанту полиции неправомерную выгоду в размере двух процентов от суммы, указанной в договорах о проведении ремонтных работ в укрытиях вуза", — говорится в сообщении.

Наказание для злоумышленника

Однако работникам следственного управления полиции вместе с оперативниками ДВБ удалось задержать преступника сразу после того, как он передал взятку в размере 5 тысяч долларов.

В настоящее время он задержан и сообщен о подозрении.

"Теперь предпринимателю придется нести ответственность еще и за подкуп должностного лица. Санкция статьи предусматривает наказание — до восьми лет лишения свободы", — добавили в полиции.

Напомним, в Киеве правоохранители на "горячем" задержали требовавшего взятку адвоката. За денежное вознаграждение он обещал вынести более мягкий приговор обвиняемому.

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