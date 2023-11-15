У Києві затримали забудовника, який намагався підкупити слідчого у його справі

Викриття забудовника у Києві. Фото: скриншот з відео Поліції Києва

У Києві викрили забудовника, який намагався підкупити слідчого поліції. Зазначається, що зловмисник є фігурантом у справі щодо привласнення грошей на ремонті бомбосховищ в одному з університетів столиці.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

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Намагався підкупити правоохоронця

Зазначається, що під час того, як проводилися слідчі дії, один з фігурантів, а саме директор приватної будівельної фірми, намагався відкупитися від покарання, запропонувавши слідчому хабар.

"За уникнення кримінальної відповідальності чоловік пообіцяв надати старшому лейтенанту поліції неправомірну вигоду у розмірі двох відсотків від суми, зазначеної у договорах про проведення ремонтних робіт в укриттях вишу", — йдеться у повідомленні.

Покарання для зловмисника

Проте працівникам слідчого управління поліції разом з оперативниками ДВБ вдалося затримати злочинця одразу після того, як він передав хабар сумою 5 тисяч доларів.

Наразі його затримано та повідомлено про підозру.

"Тепер підприємцю доведеться нести відповідальність ще і за підкуп службової особи. Санкція статті передбачає покарання — до восьми років позбавлення волі", — додали у поліції.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці на "гарячому" затримали адвоката, який вимагав хабар. За грошову винагороду він обіцяв винести більш м'який вирок обвинуваченому.