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В Киеве задержали женщину, которая приобрела для себя авто из служебных средств

27 ноября 2023 17:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве задержали женщину, которая приобрела для себя авто из служебных средств
Женщина в наручниках. Фото иллюстративное: stopcor.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бухгалтеру Государственного кредитного учреждения. Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую ущерб на 1,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что подозреваемая поручила обслуживающему банку списать счета кредитного учреждения 1,8 миллиона гривен. В то же время необходимых бухгалтерских документов на это у женщины не было.

Впоследствии указанные средства были зачислены на счет подконтрольного общества. Их потратили на покупку драгоценного автомобиля.

Таким образом, государственному бюджету нанесен материальный ущерб на сумму 1,8 миллиона гривен.

Что говорят следователи

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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Правоохранители сообщили женщине о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, работники хмельницкого теруправления ДБР совместно с управлением СБУ в Житомирской области сообщили о подозрении адвокатесе-мошенники из Житомира. По предварительному сообщению, она обещала фигуранту уголовного производства за деньги "решить вопрос" с правоохранителями.

Добавим, в Киевской области прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам преступной группы. Злоумышленники похитили продукты питания для Вооруженных сил Украины более чем на 5 млн грн.

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