Робив скандальні стріми та ображав ЗСУ — СБУ повідомила про підозру блогеру

СБУ затримала фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру з Києва, який знімав "скандальні" стріми та провокував військовослужбовців. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що фігурант у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста, провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями. Паралельно з цим блогер робив відеостріми на власній сторінці у Facebook. У відео, зокрема, чоловік ображав українських бійців, а також фіксував їхні геолокації на території столиці.

Як кажуть слідчі, подібний контент "підігравав" російським пропагандистам, які могли використовувати трансляції блогера для того, щоб ідентифікувати українських воїнів та відслідкувати місця їхнього перебування.

Кадр зі стріму блогера. Фото: СБУ

У блогера провели обшуки

Таким чином, СБУ провела обшуки у блогера за місцем проживання. Під час цього у нього виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для зйомок.

Фігуранту повідомили про підозру, триває розслідування. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

"Оскільки фігурант не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід", — кажуть в СБУ.

Нагадаємо, у Києві викрили так зване "детективне агентство", яке незаконно стежило за людьми. Одному з обвинувачених вже повідомили про підозру у скоєнні злочині.

Окрім цього, у Києві судять директора пологового, який здав корупційну схему.