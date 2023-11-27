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У Києві затримали жінку, яка придбала для себе авто зі службових коштів

27 листопада 2023 17:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві затримали жінку, яка придбала для себе авто зі службових коштів
Жінка у наручниках. Фото ілюстративне: stopcor.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві правоохоронці повідомили про підозру бухгалтеру Державної кредитної установи. Їй інкримінують службову недбалість, яка спричинила збитки на 1,8 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Повідомляється, що підозрювана доручила обслуговуючому банку списати  рахунку кредитної установи 1,8 мільйонів гривень. Водночас, необхідних бухгалтерських документів на це жінка не мала. 

Згодом, вказані кошти були зараховані на рахунок підконтрольного товариства. Їх витратили на купівлю коштовної автівки.  

Таким чином, державному бюджету завдано матеріальної шкоди на суму 1,8 мільйонів гривень.

Що кажуть слідчі

Наразі, триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. 

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Правоохоронці повідомили жінці про підозру. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, працівники хмельницького теруправління ДБР спільно з управлінням СБУ в Житомирській області повідомили про підозру адвокатесі-шахрайці з Житомира. За попереднім повідомленням, вона обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші "вирішити питання" з правоохоронцями.

Додамо, на Київщині прокуратура повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинної групи. Зловмисники викрали продукти харчування для Збройних сил України на понад 5 млн грн.

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