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В Киеве заведующий больницы выдавал уклонистам фиктивные справки об инвалидности — его будут судить

30 апреля 2024 14:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве заведующий больницы выдавал уклонистам фиктивные справки об инвалидности — его будут судить
Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве заведующий психиатрическим отделением больницы выдавал ложные документы по поводу диагнозов мужчин. Таким образом, военнообязанные могли избегать мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Правоохранители разоблачили 46-летнего заведующего психиатрическим отделением для оказания реабилитационной помощи.

Он систематически получал деньги за составление и выдачу ложных документов, на основании которых выдавались справки об инвалидности.

заведующий больницей в Киеве выдавал справки об инвалидности
Заведующий больницей. Фото: Нацполиция

За свои "услуги" чиновник взял взятку в размере 6000 долларов. Правоохранители задержали его после выдачи поддельной справки и сообщили о подозрении в служебном подлоге за деньги.

заведующий больницей в Киеве выдавал справки об инвалидности
Задержание чиновника. Фото: Нацполиция

В настоящее время в отношении него завершилось досудебное расследование, обвинительный акт был направлен в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Скриншот поста полиции

Напомним, на Волыни двух пограничников подозревают в переправке за границу 207 уклонистов. Они не вносили информацию о военнообязанных в базу данных.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили мужчину, который помогал уклонистам получить медицинские справки об инвалидности для выезда за границу.

Киев
мобилизация
повестки
война в Украине
справка
уклонисты
мужчины

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