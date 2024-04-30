У Києві завідувач лікарні видавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність — його судитимуть

Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК

У Києві завідувач психіатричного відділення лікарні видавав неправдиві документи щодо діагнозів чоловіків. Таким чином військовозобов'язані могли уникати мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Підробляв документи про інвалідність

Правоохоронці викрили 46-річного завідувача психіатричного відділення для надання реабілітаційної допомоги.

Він систематично отримував гроші за складання та видачу неправдивих документів, на підставі яких видавали довідки про інвалідність.

Завідувач лікарні. Фото: Нацполіція

За свої "послуги" посадовець взяв хабар у розмірі 6000 доларів. Правоохоронці затримали його після видачі підробленої довідки та повідомили про підозру в службовому підробленні за гроші.

Затримання посадовця. Фото: Нацполіція

Наразі щодо нього завершилося досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, на Волині двох прикордонників підозрюють у переправленні за кордон 207 ухилянтів. Вони не вносили інформацію про військовозобов'язаних до бази даних.

Також ми писали, що у Києві викрили чоловіка, який допомагав ухилянтам отримати медичні довідки про інвалідність для виїзду за кордон.