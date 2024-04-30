У Києві завідувач лікарні видавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність — його судитимуть
У Києві завідувач психіатричного відділення лікарні видавав неправдиві документи щодо діагнозів чоловіків. Таким чином військовозобов'язані могли уникати мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 30 квітня.
Підробляв документи про інвалідність
Правоохоронці викрили 46-річного завідувача психіатричного відділення для надання реабілітаційної допомоги.
Він систематично отримував гроші за складання та видачу неправдивих документів, на підставі яких видавали довідки про інвалідність.
За свої "послуги" посадовець взяв хабар у розмірі 6000 доларів. Правоохоронці затримали його після видачі підробленої довідки та повідомили про підозру в службовому підробленні за гроші.
Наразі щодо нього завершилося досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Волині двох прикордонників підозрюють у переправленні за кордон 207 ухилянтів. Вони не вносили інформацію про військовозобов'язаних до бази даних.
Також ми писали, що у Києві викрили чоловіка, який допомагав ухилянтам отримати медичні довідки про інвалідність для виїзду за кордон.
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