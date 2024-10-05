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В Киеве завтра резко испортится погода — синоптики предупредили об опасности

5 октября 2024 17:16
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве и области 6 октября от Укргидрометцентра
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области в воскресенье, 6 октября, будет дождливая. Ожидается первый уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По информации синоптиков, ночью в Киевской области пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться от +11 до +16°С, днем +16...+21°С.

В Киеве ожидается дождь. Ночью +14...16°С, днем +18...+20°С. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Укргидрометцентре также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.

"Ночью 6 октября сильный дождь. Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве 6 октября
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях от Укргидрометцентра в Facebook

Напомним, погода в Украине завтра, 6 октября, будет формироваться пришедшим с юга циклоном. Во многих областях следует ожидать дождей.

Также мы писали, что сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была +20,6 °С.

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