Прогноз погоди в Києві та області 6 жовтня від Укргідрометцентру

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області в неділю, 6 жовтня, буде дощовою. Очікується перший рівень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Київській області 6 жовтня

За інформацією синоптиків, у ночі в Київській області дощитиме, температура повітря коливатиметься від +11 до +16°С, вдень +16...+21°С.

У Києві прогнозується дощ. Вночі +14...+16°С, вдень +18...+20°С. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

В Укргідрометцентрі також попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області.

"Вночі 6 жовтня значний дощ. Перший рівень небезпеки, жовтий", — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища від Укргідрометцентру у Facebook

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

Також ми писали, що вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.