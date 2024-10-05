Прогноз погоди в Києві та області 6 жовтня від Укргідрометцентру

У Києві завтра різко зіпсується погода — синоптики попередили про небезпеку
Погода у Києві та області в неділю, 6 жовтня, буде дощовою. Очікується перший рівень небезпеки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Київській області 6 жовтня
За інформацією синоптиків, у ночі в Київській області дощитиме, температура повітря коливатиметься від +11 до +16°С, вдень +16...+21°С.
У Києві прогнозується дощ. Вночі +14...+16°С, вдень +18...+20°С. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
В Укргідрометцентрі також попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області.
"Вночі 6 жовтня значний дощ. Перший рівень небезпеки, жовтий", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
Також ми писали, що вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.
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