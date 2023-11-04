В Киеве завтра будет бушевать сильная непогода — в КГГА дали рекомендации, как обезопасить себя
Завтра, 5 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики предупредили о скорости 17-22 м/с.
Об этом сообщает КГГА.
Непогода в Киеве
Во время сильного ветра специалисты рекомендуют:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
"Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18", — говорится в сообщении.
К тому же при падении деревьев и веток можно вызвать спасателей по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).
В КГГА отметили, что при травмировании людей нужно немедленно звонить по телефону 103.
Напомним, на большей части территории Украины завтра, 5 ноября, ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень угрозы.
Также мы писали, что в ГСЧС Украины предупредили жителей нескольких областей об опасных метеорологических явлениях. Речь идет об обильных дождях и порывах ветра.
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