У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Це сталося у суботу, 28 жовтня.
Про це повідомляють Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського та Укргідрометцентр.
Вітер у Києві
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського розповіли, що 28 жовтня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с. Негода повторила попереднє максимальне значення для цього дня, яке було зареєстроване у 1969 році.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
Синоптики розповіли, що 28 жовтня через Україну переміщувався циклон Armin, який прийшов з Атлантики. Під впливом його атмосферних фронтів було зафіксовано пориви вітру зі швидкостями 15-24 м/с у більшості областей. У Баришівці Київської області швидкість була 25 м/с.
"Це призвело до значних руйнувань. Фасади будинків, рекламні щити, автомобілі та дерева постраждали від сильних поривів вітру. На жаль, не обійшлось і без людських жертв", — йдеться у повідомленні.
ДСНС, енергетики та комунальні служби досі працюють над ліквідацією негоди.
В Укргідрометцентрі розповіли, що циклон Armin є результатом активної атмосферної діяльності над Атлантикою. Утворення зазвичай супроводжуються опадами та поривчастим вітром.
Нагадаємо, 28 жовтня у Києві вирував потужний вітер. Внаслідок негоди у столиці падали дерева, паркани та інше. Вони руйнували автомобілі киян.
Також ми писали, що у Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Виявлено 592 пошкоджені або повалені дерева.
Додамо, внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків.
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