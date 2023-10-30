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У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

30 жовтня 2023 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
Наслідки потужного вітру в столиці 28 жовтня. Фото: t.me/kyivpatrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Це сталося у суботу, 28 жовтня.

Про це повідомляють Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського та Укргідрометцентр.

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У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського розповіли, що 28 жовтня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с. Негода повторила попереднє максимальне значення для цього дня, яке було зареєстроване у 1969 році.

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Допис Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Фото: скриншот

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Синоптики розповіли, що 28 жовтня через Україну переміщувався циклон Armin, який прийшов з Атлантики. Під впливом його атмосферних фронтів було зафіксовано пориви вітру зі швидкостями 15-24 м/с у більшості областей. У Баришівці Київської області швидкість була 25 м/с.

"Це призвело до значних руйнувань. Фасади будинків, рекламні щити, автомобілі та дерева постраждали від сильних поривів вітру. На жаль, не обійшлось і без людських жертв", — йдеться у повідомленні.

ДСНС, енергетики та комунальні служби досі працюють над ліквідацією негоди.

В Укргідрометцентрі розповіли, що циклон Armin є результатом активної атмосферної діяльності над Атлантикою. Утворення зазвичай супроводжуються опадами та поривчастим вітром.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві вирував потужний вітер. Внаслідок негоди у столиці падали дерева, паркани та інше. Вони руйнували автомобілі киян. 

Також ми писали, що у Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Виявлено 592 пошкоджені або повалені дерева.

Додамо, внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків.

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