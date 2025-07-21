В Киеве изменение движения метрополитена из-за закрытия станции Лукьяновская. Также в столице увеличилось количество пострадавших.

В Киеве увеличилось количество жертв — метро Лукьяновская закрыта
В Киеве количество жертв циничной атаки российских оккупантов увеличилось до двух человек. Также из-за разрушения входа на станцию метро Лукьяновская ее работа приостановлена.
Об этом сообщают в КГГА и Новини.LIVE.
Что известно об изменении движения метрополитена
Из-за повреждения входа в метро Лукьяновская городские власти приняли решение ограничить курсирование поездов "красной линии".
Движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная". По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная".
О восстановлении полноценного движения и всех дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно. В КГГА отмечают, что все станции метро, включая поврежденную Лукьяновскую, работают как укрытие.
Что известно о повреждениях в Киеве на данный момент
По информации мэра города Виталия Кличко, в Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего.
В Оболонском районе пожар в коттеджном комплексе. Он незаселен. Пострадавших нет.
В Шевченковском, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, пока один пострадавший. Ему оказали помощь на месте.
В Соломенском районе, куда вызвали медиков из-за падения обломков, - без пострадавших.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты сегодня совершили массовую атаку и на Харьков. В городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения.
Напомним, вечером, 20 июля, в Павлограде Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Российские войска выпустили ударные дроны.
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