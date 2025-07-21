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Главная Киев В Киеве увеличилось количество жертв — метро Лукьяновская закрыта

В Киеве увеличилось количество жертв — метро Лукьяновская закрыта

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 06:02
В Киеве изменение движения метрополитена из-за закрытия станции Лукьяновская. Также в столице увеличилось количество пострадавших.
Поврежден вход на станцию метро Лукьяновская в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве количество жертв циничной атаки российских оккупантов увеличилось до двух человек. Также из-за разрушения входа на станцию метро Лукьяновская ее работа приостановлена.

Об этом сообщают в КГГА и Новини.LIVE.

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Что известно об изменении движения метрополитена

Из-за повреждения входа в метро Лукьяновская городские власти приняли решение ограничить курсирование поездов "красной линии".

У Києві збільшилась кількість жертв — метро Лук'янівська зачинена - фото 1
Повреждение входа в метро Лукьяновская. Фото: Новини.LIVE

Движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная". По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная".

У Києві збільшилась кількість жертв — метро Лук'янівська зачинена - фото 2
Разрушенные магазины возле метро Лукьяновская. Фото: Новини.LIVE

О восстановлении полноценного движения и всех дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно. В КГГА отмечают, что все станции метро, включая поврежденную Лукьяновскую, работают как укрытие.

Что известно о повреждениях в Киеве на данный момент

По информации мэра города Виталия Кличко, в Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего.

В Оболонском районе пожар в коттеджном комплексе. Он незаселен. Пострадавших нет.

В Шевченковском, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, пока один пострадавший. Ему оказали помощь на месте.

В Соломенском районе, куда вызвали медиков из-за падения обломков, - без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты сегодня совершили массовую атаку и на Харьков. В городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения.

Напомним, вечером, 20 июля, в Павлограде Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Российские войска выпустили ударные дроны.

Киев воздушная тревога война в Украине атака разрушения пострадавшие метрополитен
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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