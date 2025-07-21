У Києві зміну руху метрополітену через закриття станції Лук'янівська. Також у столиці збільшилась кількість постраждалих.

Пошкоджений вхід на станцію метро лук'янівська у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві кількість жертв цинічної атаки російських окупантів збільшилась до двох осіб. Також через руйнування входу до станції метро Лук'янівська її робота тимчасово припинена.

Про це повідомляють у КМДА та Новини.LIVE.

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Що відомо про зміну руху метрополітену

Через пошкодження входу до метро Лук'янівська міська влада прийняла рішення обмежити курсування потягів "червоної лінії".

Пошкодження входу до метро Лук'янівська. Фото: Новини.LIVE

Рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна". З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".

Зруйновані магазини біля метро Лук'янівська. Фото: Новини.LIVE

Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково. У КМДА наголошують, що всі станції метро, включно із пошкодженою Лук'янівською, працюють як укриття.

Що відомо про пошкодження у Києві на цей момент

За інформацією мера міста Віталія Кличка, у Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого.

В Оболонському районі пожежа в котеджному комплексі. Він незаселений. Постраждалих немає.

У Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.

У Солом’янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків, — без постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні здійснили масову атаку й на Харків. У місті зафіксовані численні пожежі та руйнування.

Нагадаємо, увечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили ударні дрони.