У Києві зміну руху метрополітену через закриття станції Лук'янівська. Також у столиці збільшилась кількість постраждалих.

У Києві збільшилась кількість жертв — метро Лук'янівська зачинена
У Києві кількість жертв цинічної атаки російських окупантів збільшилась до двох осіб. Також через руйнування входу до станції метро Лук'янівська її робота тимчасово припинена.
Про це повідомляють у КМДА та Новини.LIVE.
Що відомо про зміну руху метрополітену
Через пошкодження входу до метро Лук'янівська міська влада прийняла рішення обмежити курсування потягів "червоної лінії".
Рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна". З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".
Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково. У КМДА наголошують, що всі станції метро, включно із пошкодженою Лук'янівською, працюють як укриття.
Що відомо про пошкодження у Києві на цей момент
За інформацією мера міста Віталія Кличка, у Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого.
В Оболонському районі пожежа в котеджному комплексі. Він незаселений. Постраждалих немає.
У Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.
У Солом’янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків, — без постраждалих.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні здійснили масову атаку й на Харків. У місті зафіксовані численні пожежі та руйнування.
Нагадаємо, увечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили ударні дрони.
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