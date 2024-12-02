Зеленский и Шольц 2 декабря почтили память павших в Киеве

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В центре Киева Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц почтили память павших украинских героев. Они возложили цветы к мемориалу национальной памяти на Майдане Независимости.

На месте происшествия побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

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Зеленский и Шольц посетили мемориал национальной памяти на Майдане Незалежности. Они возложили там цветы и зажгли лампадки, чтобы почтить воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Зеленский и Шольц возле мемориала памяти. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Шольц и Зеленский почтили память павших. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Лидеры двух государств у мемориала. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ранее мы писали, что Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Цель визита — подтверждение поддержки Украины в войне против России.