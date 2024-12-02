Зеленский и Шольц 2 декабря почтили память павших в Киеве

В Киеве Зеленский и Шольц почтили память павших — фото
В центре Киева Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц почтили память павших украинских героев. Они возложили цветы к мемориалу национальной памяти на Майдане Независимости.
На месте происшествия побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.
Почтили память павших защитников
Зеленский и Шольц посетили мемориал национальной памяти на Майдане Незалежности. Они возложили там цветы и зажгли лампадки, чтобы почтить воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.
Ранее мы писали, что Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Цель визита — подтверждение поддержки Украины в войне против России.
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