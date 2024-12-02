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У Києві Зеленський і Шольц вшанували пам'ять полеглих — фото

2 грудня 2024 12:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський і Шольц 2 грудня вшанували пам'ять полеглих у Києві
Володимир Зеленський і Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У центрі Києва Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц вшанували пам’ять полеглих українських героїв. Вони поклали квіти до меморіалу національної пам’яті на Майдані Незалежності.

На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE. 

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Зеленський та Шольц відвідали меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності. Вони поклали там квіти і запалили лампадки, щоб вшанувати воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

вшанували полеглих
Зеленський і Шольц біля меморіалу пам'яті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
зеленський і шольц
Шольц і Зеленський вшанували пам'ять полеглих. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
шольц і зеленський
Лідери двох держав біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
зеленський і шольц
Володимир Зеленський та Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Раніше ми писали, що Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Метою візиту є підтвердження підтримки України у війні проти Росії.

Володимир Зеленський Київ Україна Олаф Шольц війна в Україні

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