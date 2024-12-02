Зеленський і Шольц 2 грудня вшанували пам'ять полеглих у Києві

У Києві Зеленський і Шольц вшанували пам'ять полеглих — фото
У центрі Києва Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц вшанували пам’ять полеглих українських героїв. Вони поклали квіти до меморіалу національної пам’яті на Майдані Незалежності.
На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE.
Вшанували пам'ять полеглих захисників
Зеленський та Шольц відвідали меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності. Вони поклали там квіти і запалили лампадки, щоб вшанувати воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.
Раніше ми писали, що Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Метою візиту є підтвердження підтримки України у війні проти Росії.
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