Зеленський і Шольц 2 грудня вшанували пам'ять полеглих у Києві

Володимир Зеленський і Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У центрі Києва Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц вшанували пам’ять полеглих українських героїв. Вони поклали квіти до меморіалу національної пам’яті на Майдані Незалежності.

На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський та Шольц відвідали меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності. Вони поклали там квіти і запалили лампадки, щоб вшанувати воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

Зеленський і Шольц біля меморіалу пам'яті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Шольц і Зеленський вшанували пам'ять полеглих. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Лідери двох держав біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Володимир Зеленський та Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Раніше ми писали, що Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Метою візиту є підтвердження підтримки України у війні проти Росії.