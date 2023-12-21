В Киеве землю под домом со столетней историей хотят передать под застройку

Старинное здание в центре столицы. Фото: памятникоохранное сообщество "Цегла"

В Киеве напротив станции метро Золотые Ворота сносят старинное здание. В среду, 20 декабря, депутаты Киевсовета проголосовали за передачу земельного участка под 120-летним Домом Замкового для построения торгового центра.

Об этом сообщает Спадщина и Информатор.

Читайте также:

На месте здания построят ТРЦ

"Только что депутаты земельной комиссии Киевсовета единогласно поддержали передачу земельного участка под 120-летним Домом Замкового (Франко, 26) для строительства торгового центра", — говорится в сообщении.

Результаты голосования. Фото: Спадщина

Как известно, Дом Замкового (расположен на улице Ивана Франко, 26) ранее имел охранный статус достопримечательности. Этот фактор оберегал здание от разрушения, впрочем, статус уже сняли. Даже мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что постройке ничего не угрожает.

Кто арендует участок

По имеющейся информации, участок рассчитывает получить "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТ". Компания стала владельцем здания в ноябре 2022 года. Фирма будет арендовать землю сроком на 10 лет, в год это обойдется в 805 тысяч 743 гривен.

По данным аналитической платформы YouControl, "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТ" связана с эксначальником Главного управления Министерства юстиции Украины в Крыму Сергеем Коровченко. Его сестра — жена депутата Киевсовета Виталия Нестора.

Разбор крыши здания. Фото: памятникоохранное сообщество "Цегла"

Напомним, в конце ноября этого года в 200-летней келье Братского Монастыря в НаУКМА начался ряд строительных работ, а именно разбор деревянного перекрытия. Активистов возмутили соответствующие незаконные действия, поэтому после нескольких попыток убедить правоохранителей удалось временно приостановить строительство.