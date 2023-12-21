У Києві землю під будинком зі столітньою історією хочуть передати під забудову

Старовинна будівля у центрі столиці. Фото: пам’яткоохоронна спільнота "Цегла"

У Києві напроти станції метро ''Золоті Ворота'' зносять старовинну будівлю. У середу, 20 грудня, депутати Київради проголосували за передачу земельної ділянки під 120-річним Будинком Замкового для того, щоб побудувати торгівельний центр.

Про це повідомляє Спадщина та Інформатор.

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"Щойно депутати земельної комісії Київради одноголосно підтримали передачу земельної ділянки під 120-річним Будинком Замкового (Франка, 26) для будівництво торгівельного центру", — йдеться у повідомленні.

Результати голосування. Фото: Спадщина

Як відомо, Будинок Замкового (розташований на вулиці Івана Франка, 26) раніше мав охоронний статус пам'ятки. Цей фактор убезпечував будівлю від руйнування, втім статус вже зняли. Навіть мер Києва Віталій Кличко стверджував, що споруді нічого не загрожує.

Хто орендує ділянку

За наявною інформацією, ділянку розраховує отримати "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ". Компанія стала власником будівлі у листопаді 2022 року. Фірма орендуватиме землю терміном 10 років, у рік це обійдеться у 805 тисяч 743 гривень.

За даними аналітичної платформи YouControl, "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ" пов'язана з ексначальником Головного управління Міністерства юстиції України в Криму Сергієм Коровченком. Його сестра — дружина депутата Київради Віталія Нестора.

Розбір даху будівлі. Фото: пам’яткоохоронна спільнота "Цегла"

Нагадаємо, наприкінці листопада цього року у 200-річній келії Братського Монастиря в НаУКМА розпочали низку будівельних робіт, а саме розбір дерев'яного перекриття. Активістів обурили відповідні незаконні дії, тож після декількох спроб переконати правоохоронців таки вдалось тимчасово призупинити будівництво.