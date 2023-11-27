У "Могилянці" розпочали "реставрацію" братських келій — активісти б'ють на сполох

Демонтаж даху в одній з келій НаУКМА. Фото: Спадщина/Telegram

Днями у 200-річній келії Братського Монастиря в НаУКМА розпочали низку будівельних робіт, а саме розбір дерев'яного перекриття. Активістів обурили відповідні незаконні дії й після декількох спроб переконати правоохоронців, таки вдалось тимчасово призупинити будівництво.

Про це повідомляє спільнота Спадщина.

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Деталі скандалу

Повідомляється, що активісти вперше побачили будівельні роботи на території монастиря 24 листопада. Як з'ясувалося, дах келій розбирали без необхідного для цього паспорту.

У зв'язку з цим активісти викликали поліцію — правоохоронці хоч і підтвердили відсутність документів, проте назвали роботи законними через "наявність дозволу на будівництво". Ба більше, поліцейські жодним чином не відреагували на статтю 22 Закону "Про охорону культурної спадщини", згідно з якою, забороняється зміна пам'яток.

Поліція на місці подій. Фото: Спадщина/Telegram

Своєю чергою, представник НаУКМА відмовився від коментарів. Втім, запитав, яким чином активісти впевнились у відсутності паспорта об’єкта, "якщо не мали можливості обійти будівлю з усіх сторін".

Розібрані балки з монастиря. Фото: Спадщина/Telegram

На наступний день, 25 листопада, будівельні роботи продовжились навіть під час повітряної тривоги. Активісти знову викликали поліцію та інспектора з благоустрою, за присутності яких будівельники поспіхом почали вивозити демонтовані автентичні балки. Що цікаво, виконроб підтвердив відсутність паспорта обʼєкта і коли інспектор хотів скласти протокол, той відійшов нібито по документи, після чого втік через протилежний вихід.

Таким чином, інспектор видав припис, який припиняє роботи на території пам'ятки до отримання контрольної картки.

Що хочуть зробити з келіями

Зазначається, що президент академії Сергій Квіт — єдиний, хто дав хоча б якісь коментарі з цього приводу. Як він повідомив виданню "Вечірній Київ", у монастирі відбуваються роботи з "реставрації". За його словами, в келіях, де знаходиться факультет інформатики, хочуть створити сучасний освітній простір, спрямований на підвищення кваліфікації ІТ-фахівців.

Відповідно, проєкт "реставрації" передбачає:

демонтаж дерев’яного перекриття та його заміну;

розбір перегородок та їх заміну;

влаштування додаткової сходової клітини та повну заміну кроквяної системи даху з улаштуванням вікон для виходу на покрівлю.

Як відомо, усі заплановані роботи планують виконати за кошти криптовалютної біржі WhiteBIT, з якою минулого року академія підписала меморандум про співробітництво.

У той же час, паспорт об'єкта з візуалізацією та контрольна картка на порушення благоустрою відсутні.

Нагадаємо, у ліцеї МВС замінять вікна з потрійними націнками.

Додамо, правоохоронці повідомили про нову підозру посадовцям комунального підприємства "Київбудреконструкція", а також постачальнику та двом підрядникам. Їх звинувачують у розкрадання понад 4,34 млн грн на ремонті ліфтів.