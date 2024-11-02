В Киеве будут судить женщину за переправку уклонистов за границу

В Киеве женщина оформляла фиктивные браки уклонистам
Полиция Киевщины направила в суд дело в отношении 38-летней жительницы Вышгорода, которая организовала схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Она оформляла фиктивные браки, позволявшие им пересекать границу.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской области.
Женщина оформляла фиктивные браки уклонистам
Обвиняемая использовала Telegram, где предлагала мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу "легально". В частности, за финансовое вознаграждение она обещала подыскать желающим женщину с инвалидностью, что в дальнейшем позволяло пересекать мужчинам границу как сопровождающее лицо.
"В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемая организовала схему уклонения мужчинами от военной службы с помощью сервиса "Брак за сутки". Этой услугой воспользовался 43-летний мужчина, женившийся на женщине, имеющей группу инвалидности. За реализацию своего плана злоумышленница требовала финансовую вознаграждение в размере 300 долларов", — рассказали в полиции.
Женщина была задержана, когда та получала средства за фиктивный брак. Ее обвинили по факту организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Злоумышленнице грозит до 9 лет за решеткой.
Напомним, во Львовской области в суде оказался мужчина, который переправлял ухилянцев за границу и пытался подкупить взяткой пограничника.
А вчера, 1 ноября, СБУ и полиция разоблачили в разных областях несколько преступных схем по переправке уклонистов.
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