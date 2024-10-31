Поліцейські викрили бордель у Києві — вирок суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві четверо представників поліції скористалися послугами жінок легкої поведінки. Таким чином, вони викрили бордель.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі вступав у статевий акт з жінками легкої поведінки та заплатив за це 4 500 грн.

У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами борделю, заплативши 1 600 грн.

А у січні минулого року ще двоє поліцейських провели "слідчі експерименти", заплативши 2 000 та 5 000.

Після цього підозрюваних затримали.

Що вирішив суд

На суді жінки заперечували свою провину, стверджуючи, що займалися лише проституцією і не були сутенерками.

Дві з них заявили, що поліція переслідує їх через відмову працювати на правоохоронців. Після розгляду матеріалів справи суд визнав усіх трьох жінок винними. Їх засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вкрасти з "Сільпо" товар на суму 905 гривень. Проти чоловіка порушили кримінальну справу.

Раніше у Києві відбувся суд щодо незаконного будівництва ресторану на території Голосіївського парку, власником якого є колишній київський поліцейський.