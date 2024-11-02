У Києві судитимуть жінку за переправляння ухилянтів за кордон

Судовий процес. Фото ілюстративне: Новинарня

Поліція Київщини скерувала до суду справу щодо 38-річної мешканки Вишгорода, яка організувала схему незаконного переправляння військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вона оформлювала фіктивні шлюби, які дозволяли їм перетинати кордон.

Про це повідомила пресслужба Київської області.

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Жінка оформлювала фіктивні шлюби ухилянтам

Обвинувачена використовувала Telegram, де пропонувала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон "легально". Зокрема, за фінансову винагороду вона обіцяла підшукати охочим жінку з інвалідністю, що в подальшому дозволяло перетинати чоловікам кордон, як супроводжуюча особа.

"В ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачена організувала схему ухилення чоловіками від військової служби за допомогою сервісу "Шлюб за добу". Цією послугою скористався 43-річний чоловік, який одружився на жінці, яка має групу інвалідності. За реалізацію свого плану зловмисниця вимагала фінансову винагороду в розмірі 300 доларів", — розповіли у поліції.

Жінку затримали, коли та отримувала кошти за фіктивний шлюб. Її звинуватили за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Зловмисниці загрожує до 9 років за ґратами.

Нагадаємо, на Львівщині у суді опинився чоловік, який переправляв ухилянтів за кордон та намагався підкупити хабарем прикордонника.

А вчора, 1 листопада, СБУ та поліція викрила у різних областях кілька злочинних схем з переправляння ухилянтів.