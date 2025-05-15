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В Киеве женщина устроила погром на Аллее Героев — детали

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Дата публикации 15 мая 2025 21:27
В Киеве на Аллее Героев женщина совершала хулиганские действия - ее задержала полиция
Прохожие задерживают женщину на Аллее Героев. Фото: скриншот

В Киеве женщина совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Ее задержали и передали правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Погром на Аллее Героев

Правоохранители отметили, что 33-летняя женщина разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе.

"Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали. Свой поступок последняя объяснить не смогла", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что правонарушительницу доставили в участок, где с ней общаются следователи.

"Решается вопрос о правовой квалификации " — подытожили правоохранители.

Алея Героїв у Києві вандалізм
Задержанная женщина. Фото: полиция Киева

Также мы писали, что в Киеве молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане Независимости, которые установлены в честь погибших воинов.

Ранее в Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины.

Киев полиция вандализм военные преступление
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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