В Киеве на Аллее Героев женщина совершала хулиганские действия - ее задержала полиция

Прохожие задерживают женщину на Аллее Героев. Фото: скриншот

В Киеве женщина совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Ее задержали и передали правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Правоохранители отметили, что 33-летняя женщина разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе.

"Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали. Свой поступок последняя объяснить не смогла", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что правонарушительницу доставили в участок, где с ней общаются следователи.

"Решается вопрос о правовой квалификации " — подытожили правоохранители.

Задержанная женщина. Фото: полиция Киева

Также мы писали, что в Киеве молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане Независимости, которые установлены в честь погибших воинов.

Ранее в Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины.