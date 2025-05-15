В Киеве на Аллее Героев женщина совершала хулиганские действия - ее задержала полиция

В Киеве женщина устроила погром на Аллее Героев — детали
В Киеве женщина совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Ее задержали и передали правоохранителям.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Погром на Аллее Героев
Правоохранители отметили, что 33-летняя женщина разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе.
"Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали. Свой поступок последняя объяснить не смогла", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что правонарушительницу доставили в участок, где с ней общаются следователи.
"Решается вопрос о правовой квалификации " — подытожили правоохранители.
Также мы писали, что в Киеве молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане Независимости, которые установлены в честь погибших воинов.
Ранее в Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины.
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