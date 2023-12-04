В Киеве женщина выбросила из окна двухмесячного щенка
В Киеве правоохранители задержали женщину, которая выбросила из окна двухмесячного щенка. От полученных травм животное погибло на месте.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Женщина выбросила из окна щенка
Женщина выбросила двухмесячного щенка из окна 7 этажа. Животное сверкнуло от полученных травм, а живодерцы сообщили о подозрении. Ее могут лишить свободы на пять лет.
Событие произошло в Оболонском районе, где прохожие сообщили полиции, что из окна дома выбросили щенка. Полиция выяснила, что 29-летняя уроженка Херсонщины выбросила из окна 7 этажа двухмесячную собаку, которую она недавно приобрела на местном рынке. От полученных травм щенок погиб.
Что угрожает живодерке
Нарушительница задержана. Также полицейским стало известно, что накануне в отношении нее был направлен обвинительный акт за грабеж, совершенный в условиях военного положения.
Нарушительницы сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. Ей грозит срок от трех до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что правоохранители помогают животным, оказавшимся в населенных пунктах неподалеку от линии фронта. Так, полицейские в очередной раз привезли корм в Орехов Запорожской области.
Напомним, что во Львове на одной из улиц заметили лису. Животное вышло на прогулку в Стрыйский парк.
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