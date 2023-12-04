У Києві жінка викинула з вікна двомісячне цуценя

Цуценя. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка викинула з вікна двомісячне цуценя. Від отриманих травм тваринка загинула на місці.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Жінка викинула з вікна цуценя

Жінка викинула двомісячного цуцика з вікна 7 поверху. Тваринка загинула від отриманих травм, а живодерці повідомили про підозру. Її можуть позбавити волі на п'ять років.



Подія сталася в Оболонському районі, де перехожі повідомили поліцію, що з вікна будинку викинули цуценя. Поліція з'ясувала, що 29-річна уродженка Херсонщини викинула з вікна 7 поверху двомісячного собаку, якого вона недавно придбала на місцевому ринку. Від отриманих травм цуценя загинуло.

Що загрожує живодерці

Порушницю затримано. Також поліцейським стало відомо, що напередодні, щодо неї було скеровано обвинувальний акт за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.



Порушниці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. Їй загрожує строк від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці допомагають тваринам, які опинилися в населених пунктах неподалік від лінії фронту. Так, поліцейські вчергове привезли корм в Оріхів Запорізької області.

Нагадаємо, що у Львові на одній з вулиць помітили лисицю. Тварина вийшла на прогулянку до Стрийського парку.