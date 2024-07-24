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В Киеве женщина выбросила из окна кошку — появились новые подробности инцидента

24 июля 2024 22:35
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Выбросила кошку из окна — полиция открыла уголовное производство
Кошка "Птичка". Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Оболонском районе Киева пожилая женщина выбросила кошку из окна многоэтажки. Она объяснила, что животное мешало ему спать.

Об этом сообщила пресс-офицер Оболонского управления полиции Кристина Пятницкая в комментарии ТСН.ua.

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Выбросила кошку из окна

В Интернете появилось видео, на котором видно, как женщина сбрасывает кошку с балкона на четвертом этаже. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность женщины. Последняя объяснила, что животное мешало ему спать, после чего оно решило выбросить его с подоконника четвертого этажа. Животное получило ранение, оно было передано в ветеринарную клинику. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 299 УК "Жестокое обращение с животными", — сообщила полицейская.

Она добавила, что в квартире женщины был обнаружен еще один кот. Полиция и зоозащитники вместе изъяли его для дальнейшего обследования.

Женщина была доставлена в управление для выяснения всех обстоятельств и проведения следственных мероприятий. Ей грозит либо ограничение свободы от одного до трех лет, либо лишение свободы до трех лет с конфискацией животного.

Зоозащитник Михаил Сторожук, один из основателей спасшей этих животных организации, в комментарии для ТСН.ua отметил, что кошка находится в ветеринарной клинике.

"Ее состояние — средней степени тяжести. Следователь сказал, что будет уголовное производство", — заявил Сторожук.

Представители зоозащитной организации рассказали, что кошку назвали Птичкой, и после завершения лечения для нее найдут заботливую семью.

Напомним, в Харьковской области спасли собаку Ассоль вместе с ее щенком Хьюго. Они прятались в будке у разрушенного русскими оккупантами дома.

Также мы писали, что в Киеве водитель легкового автомобиля задавил котенка, который был под автомобилем. По свидетельству очевидцев, это уже не первый случай — раньше именно эта KIA переехала еще одного кота.

Киев зоозащитники животные полиция Украина жестокое обращение кот

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