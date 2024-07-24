Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві жінка викинула з вікна кішку — з'явилися нові подробиці інциденту arrow

У Києві жінка викинула з вікна кішку — з'явилися нові подробиці інциденту

24 липня 2024 22:35
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Викинула кішку з вікна — поліція відкрила кримінальне провадження
Кішка "Пташка". Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Оболонському районі Києва літня жінка викинула кішку з вікна багатоповерхівки. Вона пояснила, що тварина заважала їй спати.

Про це повідомила пресофіцерка Оболонського управління поліції Христина П’ятницька в коментарі ТСН.ua.

Читайте також:

Викинула кішку з вікна

В Інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як жінка скидає кішку з балкона на четвертому поверсі. Незабаром на місце події прибули правоохоронці.

"На місці події слідчо-оперативна група встановила особу жінки. Остання пояснила, що тварина заважала їй спати, після чого вона вирішила викинути її з підвіконня четвертого поверху. Тварина дістала поранення, її було передано у ветеринарну клініку. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 ККУ "Жорстоке поводження з тваринами", — повідомила поліцейська.

Вона додала, що в квартирі жінки був знайдений ще один кіт. Поліція та зоозахисники разом вилучили його для подальшого обстеження.

Жінка була доставлена до управління для з'ясування всіх обставин і проведення слідчих заходів. Їй загрожує або обмеження волі від одного до трьох років, або позбавлення волі до трьох років з конфіскацією тварини.

Зоозахисник Михайло Сторожук, один із засновників організації, що врятувала цих тварин, у коментарі для ТСН.ua зазначив, що кішка перебуває у ветеринарній клініці.

"Її стан — середнього ступеня важкості. Слідчий сказав, що буде кримінальне провадження", — заявив Сторожук.

Представники зоозахисної організації розповіли, що кішку назвали Пташкою, і після завершення лікування для неї знайдуть турботливу родину.

Нагадаємо, у Харківській області врятували собаку Ассоль разом з її цуценям Х’юго. Вони ховалися у будці біля зруйнованого російськими окупантами будинку.

Також ми писали, що у Києві водій легкової автівки задавив кошеня, яке було під автомобілем. За свідченням очевидців, це вже не перший випадок — раніше саме ця KIA переїхала ще одного кота. 

Київ зоозахисники тварини поліція Україна жорстоке поводження кіт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу