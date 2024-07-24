Викинула кішку з вікна — поліція відкрила кримінальне провадження

Кішка "Пташка". Фото: скриншот

В Оболонському районі Києва літня жінка викинула кішку з вікна багатоповерхівки. Вона пояснила, що тварина заважала їй спати.

Про це повідомила пресофіцерка Оболонського управління поліції Христина П’ятницька в коментарі ТСН.ua.

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Викинула кішку з вікна

В Інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як жінка скидає кішку з балкона на четвертому поверсі. Незабаром на місце події прибули правоохоронці.

"На місці події слідчо-оперативна група встановила особу жінки. Остання пояснила, що тварина заважала їй спати, після чого вона вирішила викинути її з підвіконня четвертого поверху. Тварина дістала поранення, її було передано у ветеринарну клініку. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 ККУ "Жорстоке поводження з тваринами", — повідомила поліцейська.

Вона додала, що в квартирі жінки був знайдений ще один кіт. Поліція та зоозахисники разом вилучили його для подальшого обстеження.

Жінка була доставлена до управління для з'ясування всіх обставин і проведення слідчих заходів. Їй загрожує або обмеження волі від одного до трьох років, або позбавлення волі до трьох років з конфіскацією тварини.

Зоозахисник Михайло Сторожук, один із засновників організації, що врятувала цих тварин, у коментарі для ТСН.ua зазначив, що кішка перебуває у ветеринарній клініці.

"Її стан — середнього ступеня важкості. Слідчий сказав, що буде кримінальне провадження", — заявив Сторожук.

Представники зоозахисної організації розповіли, що кішку назвали Пташкою, і після завершення лікування для неї знайдуть турботливу родину.

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