Трагедия произошла в районе Позняки

Вечером, 28 октября, в Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки. Потерпевшая имеет много травм.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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В Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки

По имеющейся информации, инцидент произошел в столичном районе Позняки.

Женщина выпрыгнула с четвертого этажа многоэтажки и чудом уцелела. Однако получила много травм.

Место происшествия в Киеве. Фото: соцсети

Случаи самоубийств в Киеве

Напомним, 15 октября в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский".

Позже в Деснянском районе столицы из окна многоэтажки выпал парень.

Через несколько дней, 24 октября, в Киеве с 13 этажа дома выпрыгнул 34-летний мужчина. По информации от очевидцев, парень перед падением минут 20 сидел на балконе и что-то кричал.