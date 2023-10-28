В Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки
28 октября 2023 19:50
Трагедия произошла в районе Позняки
Вечером, 28 октября, в Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки. Потерпевшая имеет много травм.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
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В Киеве женщина выпрыгнула из многоэтажки
По имеющейся информации, инцидент произошел в столичном районе Позняки.
Женщина выпрыгнула с четвертого этажа многоэтажки и чудом уцелела. Однако получила много травм.
Случаи самоубийств в Киеве
Напомним, 15 октября в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский".
Позже в Деснянском районе столицы из окна многоэтажки выпал парень.
Через несколько дней, 24 октября, в Киеве с 13 этажа дома выпрыгнул 34-летний мужчина. По информации от очевидцев, парень перед падением минут 20 сидел на балконе и что-то кричал.
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