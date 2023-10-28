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У Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки

28 жовтня 2023 19:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки
Трагедія сталася у районі Позняки
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 28 жовтня, у Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки. Потерпіла має багато травм. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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У Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки

За наявною інформацією, інцидент стався у столичному районі Позняки.

Жінка вистрибнула з четвертого поверху багатоповерхівки та дивом вціліла. Однак, отримала багато травм. 

Самогубство в Києві
Місце події у Києві. Фото: соцмережі

Випадки самогубств в Києві

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський".

Пізніше у Деснянському районі столиці з вікна багатоповерхівки випав хлопець

Через декілька днів, 24 жовтня, у Києві з 13-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік. За інформацією від очевидців, хлопець перед падінням хвилин 20 сидів на балконі і щось кричав. 

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