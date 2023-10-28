У Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки
Увечері, 28 жовтня, у Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки. Потерпіла має багато травм.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.
У Києві жінка вистрибнула з багатоповерхівки
За наявною інформацією, інцидент стався у столичному районі Позняки.
Жінка вистрибнула з четвертого поверху багатоповерхівки та дивом вціліла. Однак, отримала багато травм.
Випадки самогубств в Києві
Нагадаємо, 15 жовтня у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський".
Пізніше у Деснянському районі столиці з вікна багатоповерхівки випав хлопець.
Через декілька днів, 24 жовтня, у Києві з 13-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік. За інформацією від очевидців, хлопець перед падінням хвилин 20 сидів на балконі і щось кричав.
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