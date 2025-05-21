Долг за коммуналку - в Киеве женщина должна Киевтеплоэнерго 150 тысяч гривен

В Киеве женщина задолжала за коммуналку 150 тысяч — что решил суд
В Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало в суд на женщину, которая задолжала за потребленные услуги. Речь идет о сумме в более чем 150 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что "Киевтеплоэнерго" подало иск против жительницы Киева с требованием взыскания задолженности за коммунальные услуги - в частности, за централизованное отопление и снабжение горячей водой.
Долг накапливался в период с 1 мая 2018 года по 31 октября 2021-го. Общая сумма, с учетом инфляционных потерь, трех процентов годовых и пени, превысила 150 тысяч гривен.
Решение суда
Суд принял заочное решение, поскольку ответчица не явилась на заседание и не предоставила возражений против иска.
Согласно постановлению, должница обязана оплатить полную сумму задолженности, а также покрыть судебные издержки.
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