Долг за коммуналку - в Киеве женщина должна Киевтеплоэнерго 150 тысяч гривен

Женщина ознакамливается с квитанцией за коммуналку. Иллюстративное фото: Canva

В Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало в суд на женщину, которая задолжала за потребленные услуги. Речь идет о сумме в более чем 150 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что "Киевтеплоэнерго" подало иск против жительницы Киева с требованием взыскания задолженности за коммунальные услуги - в частности, за централизованное отопление и снабжение горячей водой.

Долг накапливался в период с 1 мая 2018 года по 31 октября 2021-го. Общая сумма, с учетом инфляционных потерь, трех процентов годовых и пени, превысила 150 тысяч гривен.

Материалы суда. Фото: скриншот

Решение суда

Суд принял заочное решение, поскольку ответчица не явилась на заседание и не предоставила возражений против иска.

Согласно постановлению, должница обязана оплатить полную сумму задолженности, а также покрыть судебные издержки.

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