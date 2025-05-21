Борг за комуналку — у Києві жінка винна Київтеплоенерго 150 тисяч гривень

У Києві жінка заборгувала за комуналку 150 тисяч — що вирішив суд
У Києві комунальне підприємство "Київтеплоенерго" подало до суду на жінку, яка заборгувала за спожиті послуги. Йдеться про суму у понад 150 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду зазначено, що "Київтеплоенерго" подало позов проти мешканки Києва з вимогою стягнення заборгованості за комунальні послуги — зокрема, за централізоване опалення та постачання гарячої води.
Борг накопичувався у період з 1 травня 2018 року по 31 жовтня 2021-го. Загальна сума, з урахуванням інфляційних втрат, трьох відсотків річних і пені, перевищила 150 тисяч гривень.
Рішення суду
Суд ухвалив заочне рішення, оскільки відповідачка не з’явилася на засідання та не надала заперечень проти позову.
Згідно з ухвалою, боржниця зобов’язана сплатити повну суму заборгованості, а також покрити судові витрати.
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