В Киеве появится мурал, посвященный известной зоозащитнице, спасавшей животных из Ирпеня
В Шевченковском районе столицы появится мурал, посвященный зоозащитнице Анастасии Тихой. Стенопись уже создается на улице Златоустовской.
Об этом рассказал фотограф Арсений Герасименко.
Мурал в честь зоозащитницы из Ирпеня
Анастасия Тиха вместе с мужем Артуром Ли во время оккупации Киевщины вывезла из Ирпеня 15 собак, в том числе с инвалидностью, 5 кошек, хамелеона, черепаху, хомяка и паука.
На дом уже перенесли фото девушки, которая держит собак на поводке. В то время фотография облетела весь мир.
По состоянию на сегодняшний день работы продолжаются, однако, вероятно, открытие мурала состоится совсем скоро.
Напомним, ранее мы писали, что зоозащитники возмущаются, что директор приюта в Бородянке Наталья Мазур до сих пор занимает должность. Ее обвиняют в гибели сотни животных .