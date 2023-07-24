В Киеве появится мурал, посвященный известной зоозащитнице, спасавшей животных из Ирпеня

Зоозащитница Анастасия Тиха с мужем Артуром Ли. Фото: Christopher Occhicone

В Шевченковском районе столицы появится мурал, посвященный зоозащитнице Анастасии Тихой. Стенопись уже создается на улице Златоустовской.

Об этом рассказал фотограф Арсений Герасименко.

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Анастасия Тиха вместе с мужем Артуром Ли во время оккупации Киевщины вывезла из Ирпеня 15 собак, в том числе с инвалидностью, 5 кошек, хамелеона, черепаху, хомяка и паука.

В Киеве появится мурал, посвященный известной защитнице, которая спасала животных из Ирпеня. Фото: Арсений Герасименко

На дом уже перенесли фото девушки, которая держит собак на поводке. В то время фотография облетела весь мир.

По состоянию на сегодняшний день работы продолжаются, однако, вероятно, открытие мурала состоится совсем скоро.

Напомним, ранее мы писали, что зоозащитники возмущаются, что директор приюта в Бородянке Наталья Мазур до сих пор занимает должность. Ее обвиняют в гибели сотни животных .