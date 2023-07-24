У Києві зʼявиться мурал, присвячений відомій зоозахисниці, яка рятувала тварин з Ірпеня
У Шевченківському районі столиці зʼявиться мурал, який буде присвячений зоозахисниці Анастасії Тихій. Стінопис вже створюється на вулиці Златоустівській.
Про це розповів фотограф Арсеній Герасименко.
Мурал на честь зоозахисниці з Ірпеня
Анастасія Тиха разом з чоловіком Артуром Лі під час окупації Київщини вивезла з Ірпеня 15 собак, зокрема, з інвалідністю, 5 котів, хамелеона, черепаху, хом’яка та павука.
На будинку вже перенесли фото дівчини, яка тримає собак на повідку. У той час світлина облетіла весь світ.
Станом на зараз роботи продовжуються, однак, ймовірно, відкриття муралу відбудеться зовсім скоро.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зоозахисники обурюються, що директорка притулку у Бородянці Наталія Мазур досі обіймає посаду. Її звинувачують у загибелі сотні тварин.