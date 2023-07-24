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У Києві зʼявиться мурал, присвячений відомій зоозахисниці, яка рятувала тварин з Ірпеня

24 липня 2023 14:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зʼявиться мурал, присвячений відомій зоозахисниці, яка рятувала тварин з Ірпеня
Зоозахисниця Анастасія Тиха з чоловіком Артуром Лі. Фото: Christopher Occhicone
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Шевченківському районі столиці зʼявиться мурал, який буде присвячений зоозахисниці Анастасії Тихій. Стінопис вже створюється на вулиці Златоустівській.

Про це розповів фотограф Арсеній Герасименко.

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Анастасія Тиха разом з чоловіком Артуром Лі під час окупації Київщини вивезла з Ірпеня 15 собак, зокрема, з інвалідністю, 5 котів, хамелеона, черепаху, хом’яка та павука.

 

У Києві зʼявиться мурал, присвячений відомій захисниці, яка рятувала тварин з Ірпеня. Фото: Арсеній Герасименко

На будинку вже перенесли фото дівчини, яка тримає собак на повідку. У той час світлина облетіла весь світ.

Станом на зараз роботи продовжуються, однак, ймовірно, відкриття муралу відбудеться зовсім скоро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зоозахисники обурюються, що директорка притулку у Бородянці Наталія Мазур досі обіймає посаду. Її звинувачують у загибелі сотні тварин.

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