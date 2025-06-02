Укрытие с McDonald's и паркингом в Киеве строят на проспекте Петра Григоренко, 1-Г

Направление к укрытию. Фото: Новини.LIVE

Дарницкий район Киева готовится к открытию нового современного укрытия, построенного частным бизнесом. Оно будет вмещать более 200 человек и будет доступным для людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой РГА в понедельник, 2 июня.

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Где будет укрытие

Укрытие двойного назначения строят на проспекте Петра Григоренко, 1-Г. Открыть его планируют уже этим летом.

Площадь укрытия составляет почти 160 м², будет вмещать более 200 человек и будет доступным для людей с инвалидностью. В случае воздушной тревоги укрытие будет открываться автоматически.

Кроме защитной функции, объект является частью многофункционального комплекса площадью 3123 м². В нем также обустраивают подземный паркинг на 70 авто и ресторан McDonald's с McDrive с 99 посадочными местами.

"Это первое в Киеве укрытие, построенное частным бизнесом во время полномасштабной войны. Не для "галочки", не только для своих работников, а для всех, кто рядом. Такой подход достоин уважения. Потому что безопасность — это не чья-то отдельная ответственность. Это общее дело", — говорится в сообщении.

Строительство укрытия. Фото: Дарницкая РГА

Ранее команда проекта "Наша справа" провела ревизию столичными укрытиями.

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