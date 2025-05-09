Скільки у Києві відмивають коштів на укриттях — розслідування Наша справа

Ревізії по укриттях Києва. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом мережею гуляють сумнівні тендери щодо закупівель та ремонтів в укриттях Києва. Зазвичай на них розкрадають мільйони гривень.

Команда проєкту "Наша справа" провела ревізію столичними укриттями.

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Ревізія укриттями Києва

Журналісти з'ясували, що станом на 2024 рік в Києві налічувалось понад 4000 укриттів. У перший рік повномасштабної війни відремонтували 563 укриття. Вже у 2023 році відновили 1105 об'єктів і витратили на це 1,443 млрд грн. На цьому ремонти ще не закінчились, і в 2024 році з бюджету міста було виділено 2,4 млрд на облаштування захисних споруд. А вже цьогоріч на облаштування та будівництво сховищ заплановано витратити 1,8 млрд грн.

Звісно, під час таких "ремонтів" та "будівництв" в столиці неодноразово розкрадали гроші. Так, журналісти проєкту "Наша справа" у липні 2023 року розкрили корупційні схеми, які організували саме під час облаштування бомбосховищ, та провели низку ревізій укриттями. Результати показали, що більшість таких об'єктів в критичному стані.

Тому цьогоріч журналісти ще раз пройшлись слідами попередньої ревізії та перевірили, чи змінилась ситуація за два роки.

Як влада Києва відмиває гроші на ремонтах укриттів

"Шевченківський район, вулиця Чикаленка, колишня Пушкінська. Раніше на мапі укриттів в застосунку "Київ Цифровий" за зазначеною адресою було позначено сховище. Втім наразі з мапи його прибрали, однак на самій локації сховище все ж таки є. Під час першої ревізії на цій локації були виявлені лише руїни, втім під час повторної ревізії побачили відбудоване укриття", — йдеться у сюжеті.

Скільки коштів було витрачено на ремонт цього сховища, дізнатися не вдалося, адже КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва", як замовник робіт, не зазначила адреси укриттів в тендерній закупівлі. Втім, вдалося знайти тендер на роботи з технічного нагляду. Закупівля пройшла без використання електронної системи. Угоду уклали з фізичною особою-підприємцем Міщенко Эдуардом Олександровичем на суму в понад 177 тисяч гривень.

В Печерському районі також було відремонтоване укриття. Цей тендер оголосили ще в квітні 2023 року. Його виграла компанія ТОВ "ІБК "Основа" вартістю в 167 тисяч. В червні 2023 року Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації оголосило тендер вже на виконання робіт. Перемогло ТОВ "АГРАНБУД" з найнижчою пропозицією в 2 324 млн грн. Втім в грудні 2023 року компанія уклала ще один договір на додаткові роботи на суму в 459 тис. гривень.

Журналістам вдалося з'ясувати, що "АГРАНБУД" вже фігурував в розслідуваннях. Під час одного із ремонтів ТОВ привласнило бюджетні кошти.

Нагадаємо, Київське метро оновлює меблі і хоче закупити офісний люкс за мільйони гривень. Пропозиції від постачальників приймалися до 8 травня.

Також у Київському метрополітені оголосили тендер на закупівлю ламп.