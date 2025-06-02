Укриття з McDonald’s та паркінгом у Києві будують на проспекті Петра Григоренка, 1-Г

У Києві з'явиться укриття з McDonald’s та паркінгом — де саме
Дарницький район Києва готується до відкриття нового сучасного укриття, збудованого приватним бізнесом. Воно вміщуватиме понад 200 осіб і буде доступним для людей з інвалідністю.
Про це повідомили у пресслужбі Дарницької РДА у понеділок, 2 червня.
Де буде укриття
Укриття подвійного призначення будують на проспекті Петра Григоренка, 1-Г. Відкрити його планують уже цього літа.
Площа укриття становить майже 160 м², вміщуватиме понад 200 осіб і буде доступним для людей з інвалідністю. У разі повітряної тривоги укриття відкриватиметься автоматично.
Окрім захисної функції, об’єкт є частиною багатофункціонального комплексу площею 3123 м². У ньому також облаштовують підземний паркінг на 70 авто та ресторан McDonald’s із McDrive з 99 посадковими місцями.
"Це перше в Києві укриття, збудоване приватним бізнесом під час повномасштабної війни. Не для "галочки", не лише для своїх працівників, а для всіх, хто поруч.
Такий підхід вартий поваги. Бо безпека — це не чиясь окрема відповідальність. Це спільна справа", — йдеться у повідомленні.
Раніше команда проєкту "Наша справа" провела ревізію столичними укриттями.
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