Укриття з McDonald’s та паркінгом у Києві будують на проспекті Петра Григоренка, 1-Г

Напрямок до укриття. Фото: Новини.LIVE

Дарницький район Києва готується до відкриття нового сучасного укриття, збудованого приватним бізнесом. Воно вміщуватиме понад 200 осіб і буде доступним для людей з інвалідністю.

Про це повідомили у пресслужбі Дарницької РДА у понеділок, 2 червня.

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Площа укриття становить майже 160 м², вміщуватиме понад 200 осіб і буде доступним для людей з інвалідністю. У разі повітряної тривоги укриття відкриватиметься автоматично.

Окрім захисної функції, об’єкт є частиною багатофункціонального комплексу площею 3123 м². У ньому також облаштовують підземний паркінг на 70 авто та ресторан McDonald’s із McDrive з 99 посадковими місцями.

"Це перше в Києві укриття, збудоване приватним бізнесом під час повномасштабної війни. Не для "галочки", не лише для своїх працівників, а для всіх, хто поруч.

Такий підхід вартий поваги. Бо безпека — це не чиясь окрема відповідальність. Це спільна справа", — йдеться у повідомленні.

Будівництво укриття. Фото: Дарницька РДА

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