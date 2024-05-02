Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве появился самый большой мурал с Залужным — автором оказалась скандальная художница arrow

В Киеве появился самый большой мурал с Залужным — автором оказалась скандальная художница

2 мая 2024 20:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве появился самый большой мурал с Залужным — автором оказалась скандальная художница
Мурал с Валерием Залужным в Киеве. Фото: instagram/eugenefullen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве в четверг, 2 мая, создали самый большой мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако, как оказалось, руководительницей такого художественного проекта, оказалась скандальная художница Евгения Фуллен.

Об этом сообщает ТиКиїв.

Читайте также:

Мурал с Залужным создала скандальная художница

Как сообщается, Фуллен была руководительницей проекта, а нарисовал мурал художник Евгений Кучер. На создание изображения площадью более 120 квадратных метров у мастера ушло 13 часов.

На презентации арт-проекта побывала и делегация Национального реестра рекордов Украины, которая зафиксировала художественное достижение. Все желающие киевляне и гости столицы могут увидеть гигантскую стенопись на здании Святошинского детдома-интерната на улице Михаила Котельникова, 51.

Скандал с Евгенией Фуллен — что известно

евгения фуллен кмда
Один из муралов Фуллен на улице Сечевых Стрельцов. Источник: соцсети

Отметим, что у Евгении Фуллен неоднозначная репутация из-за своего творчества — художнице на законодательном уровне хотели запретить создавать муралы в городе. А в департаменте культурного наследия мэрии столицы даже обязали ее зарисовать одну из стенописей на улице Сечевых Стрельцов, однако завершить его не удалось из-за скандала з депутатом КГГА Евгенией Кулебой. 

"Она решила на этом отлично хайпануть, на теме муралов и скандалов вокруг них раньше никто так не хайповал. После этого скандала ее просмотры и охваты в Facebook очень выросли, если анализировать ее посты и истории. Мало того, по данным моих источников, весь этот скандал Кулеба затеяла, потому что у нее есть свои художники и свои мастера. И для них мы оказались конкурентами в государственных та европейских грантах", — комментировала этот скандал Фуллен в интервью Liga.net, и отметила, что жильцы дома сами были не против проведения художественных работ мастера.

Напомним, ранее в Киеве разразился целый скандал из-за обустройства нового мурала по улице Липковского, 8, в котором заподозрили скрытую рекламу украинской водки.

В то же время, в КГГА временно запретили создание новых стенописей в городе до момента утверждения прозрачного и открытого механизма согласования их эскизов.

Киев
скандал
Украина
Валерий Залужный
искусство
мурал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри