В Киеве появился самый большой мурал с Залужным — автором оказалась скандальная художница

Мурал с Валерием Залужным в Киеве. Фото: instagram/eugenefullen

В Киеве в четверг, 2 мая, создали самый большой мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако, как оказалось, руководительницей такого художественного проекта, оказалась скандальная художница Евгения Фуллен.

Об этом сообщает ТиКиїв.

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Как сообщается, Фуллен была руководительницей проекта, а нарисовал мурал художник Евгений Кучер. На создание изображения площадью более 120 квадратных метров у мастера ушло 13 часов.

На презентации арт-проекта побывала и делегация Национального реестра рекордов Украины, которая зафиксировала художественное достижение. Все желающие киевляне и гости столицы могут увидеть гигантскую стенопись на здании Святошинского детдома-интерната на улице Михаила Котельникова, 51.

Скандал с Евгенией Фуллен — что известно

Один из муралов Фуллен на улице Сечевых Стрельцов. Источник: соцсети

Отметим, что у Евгении Фуллен неоднозначная репутация из-за своего творчества — художнице на законодательном уровне хотели запретить создавать муралы в городе. А в департаменте культурного наследия мэрии столицы даже обязали ее зарисовать одну из стенописей на улице Сечевых Стрельцов, однако завершить его не удалось из-за скандала з депутатом КГГА Евгенией Кулебой.

"Она решила на этом отлично хайпануть, на теме муралов и скандалов вокруг них раньше никто так не хайповал. После этого скандала ее просмотры и охваты в Facebook очень выросли, если анализировать ее посты и истории. Мало того, по данным моих источников, весь этот скандал Кулеба затеяла, потому что у нее есть свои художники и свои мастера. И для них мы оказались конкурентами в государственных та европейских грантах", — комментировала этот скандал Фуллен в интервью Liga.net, и отметила, что жильцы дома сами были не против проведения художественных работ мастера.

Напомним, ранее в Киеве разразился целый скандал из-за обустройства нового мурала по улице Липковского, 8, в котором заподозрили скрытую рекламу украинской водки.

В то же время, в КГГА временно запретили создание новых стенописей в городе до момента утверждения прозрачного и открытого механизма согласования их эскизов.