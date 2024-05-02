У Києві з'явився найбільший мурал із Залужним — авторкою виявилась скандальна художниця
У Києві створили найбільший мурал з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Проте, як виявилося, керівницею такого мистецького проєкту виявилася скандальна художниця Євгенія Фуллен.
Про це повідомляє ТиКиїв.
Мурал із Залужним створила скандальна художниця
Як повідомляється, Фуллен була керівницею проєкту, а намалював стінопис художник Євген Кучер. На створення зображення площею понад 120 квадратних метрів у митця пішло 13 годин.
На презентації арт-проєкту побувала й делегація Національного реєстру рекордів України, яка зафіксувала художнє досягнення. Всі охочі кияни та гості столиці можуть побачити велетенський стінопис на будівлі Святошинського дитбудинку-інтернату на вулиці Михайла Котельникова, 51.
Скандал з Євгенією Фуллен — що відомо
Зазначимо, що Євгенія Фуллен має неоднозначну репутацію через свою творчість — художниці на законодавчому рівні хотіли заборонити створювати мурали в місті. А в департаменті культурної спадщини мерії столиці навіть зобов'язали її замалювати один зі стінописів на вулиці Січових Стрільців, однак завершити його не вдалось через скандал з депутаткою КМДА Євгенією Кулебою.
"Вона вирішила на цьому доволі гарно хайпанути, на темі муралів і скандалів довкола них раніше ніхто так не хайпував. Після цього скандалу її перегляди й охоплення у Facebook дуже зросли, якщо аналізувати її пости та історії. Мало того, за даними моїх джерел, увесь цей скандал Кулеба затіяла, бо в неї є свої художники та свої митці. І для них ми виявились конкурентами щодо державних та європейських грантів", — коментувала цей скандал Фуллен в інтерв'ю Liga.net, та зауважила, що мешканці будинку самі були не проти проведення художніх робіт майстрині.
Нагадаємо, раніше у Києві здійнявся цілий скандал через облаштування нового муралу по вулиці Липківського, 8, в якому запідозрили приховану рекламу української горілки.
Водночас у КМДА тимчасово заборонили створення нових стінописів у місті до моменту затвердження прозорого та відкритого механізму погодження їх ескізів.
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