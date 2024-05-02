Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві з'явився найбільший мурал із Залужним — авторкою виявилась скандальна художниця arrow

У Києві з'явився найбільший мурал із Залужним — авторкою виявилась скандальна художниця

2 травня 2024 20:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві з'явився найбільший мурал із Залужним — авторкою виявилась скандальна художниця
Мурал з Валерієм Залужним у Києві. Фото: instagram/eugenefullen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві створили найбільший мурал з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Проте, як виявилося, керівницею такого мистецького проєкту виявилася скандальна художниця Євгенія Фуллен.

Про це повідомляє ТиКиїв

Читайте також:

Мурал із Залужним створила скандальна художниця

Як повідомляється, Фуллен була керівницею проєкту, а намалював стінопис художник Євген Кучер. На створення зображення площею понад 120 квадратних метрів у митця пішло 13 годин.

На презентації арт-проєкту побувала й делегація Національного реєстру рекордів України, яка зафіксувала художнє досягнення. Всі охочі кияни та гості столиці можуть побачити велетенський стінопис на будівлі Святошинського дитбудинку-інтернату на вулиці Михайла Котельникова, 51.

Скандал з Євгенією Фуллен — що відомо

євгенія фуллен кмда
Один зі стінописів Фуллен на вулиці Січових Стрільців. Джерело: соцмережі

Зазначимо, що Євгенія Фуллен має неоднозначну репутацію через свою творчість — художниці на законодавчому рівні хотіли заборонити створювати мурали в місті. А в департаменті культурної спадщини мерії столиці навіть зобов'язали її замалювати один зі стінописів на вулиці Січових Стрільців, однак завершити його не вдалось через скандал з депутаткою КМДА Євгенією Кулебою. 

"Вона вирішила на цьому доволі гарно хайпанути, на темі муралів і скандалів довкола них раніше ніхто так не хайпував. Після цього скандалу її перегляди й охоплення у Facebook дуже зросли, якщо аналізувати її пости та історії. Мало того, за даними моїх джерел, увесь цей скандал Кулеба затіяла, бо в неї є свої художники та свої митці. І для них ми виявились конкурентами щодо державних та європейських грантів", — коментувала цей скандал Фуллен в інтерв'ю Liga.net, та зауважила, що мешканці будинку самі були не проти проведення художніх робіт майстрині.

Нагадаємо, раніше у Києві здійнявся цілий скандал через облаштування нового муралу по вулиці Липківського, 8, в якому запідозрили приховану рекламу української горілки. 

Водночас у КМДА тимчасово заборонили створення нових стінописів у місті до моменту затвердження прозорого та відкритого механізму погодження їх ескізів.

Київ
скандал
Україна
Валерій Залужний
мистецтво
мурал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри