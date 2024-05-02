У Києві з'явився найбільший мурал із Залужним — авторкою виявилась скандальна художниця

Мурал з Валерієм Залужним у Києві. Фото: instagram/eugenefullen

У Києві створили найбільший мурал з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Проте, як виявилося, керівницею такого мистецького проєкту виявилася скандальна художниця Євгенія Фуллен.

Про це повідомляє ТиКиїв.

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Як повідомляється, Фуллен була керівницею проєкту, а намалював стінопис художник Євген Кучер. На створення зображення площею понад 120 квадратних метрів у митця пішло 13 годин.

На презентації арт-проєкту побувала й делегація Національного реєстру рекордів України, яка зафіксувала художнє досягнення. Всі охочі кияни та гості столиці можуть побачити велетенський стінопис на будівлі Святошинського дитбудинку-інтернату на вулиці Михайла Котельникова, 51.

Скандал з Євгенією Фуллен — що відомо

Один зі стінописів Фуллен на вулиці Січових Стрільців. Джерело: соцмережі

Зазначимо, що Євгенія Фуллен має неоднозначну репутацію через свою творчість — художниці на законодавчому рівні хотіли заборонити створювати мурали в місті. А в департаменті культурної спадщини мерії столиці навіть зобов'язали її замалювати один зі стінописів на вулиці Січових Стрільців, однак завершити його не вдалось через скандал з депутаткою КМДА Євгенією Кулебою.

"Вона вирішила на цьому доволі гарно хайпанути, на темі муралів і скандалів довкола них раніше ніхто так не хайпував. Після цього скандалу її перегляди й охоплення у Facebook дуже зросли, якщо аналізувати її пости та історії. Мало того, за даними моїх джерел, увесь цей скандал Кулеба затіяла, бо в неї є свої художники та свої митці. І для них ми виявились конкурентами щодо державних та європейських грантів", — коментувала цей скандал Фуллен в інтерв'ю Liga.net, та зауважила, що мешканці будинку самі були не проти проведення художніх робіт майстрині.

Нагадаємо, раніше у Києві здійнявся цілий скандал через облаштування нового муралу по вулиці Липківського, 8, в якому запідозрили приховану рекламу української горілки.

Водночас у КМДА тимчасово заборонили створення нових стінописів у місті до моменту затвердження прозорого та відкритого механізму погодження їх ескізів.