У Києві тимчасово заборонили створювати нові мурали

Мурал у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві тимчасово заборонили створення нових муралів. Це обмеження буде діяти до моменту затвердження прозорого та відкритого механізму погодження їх ескізів.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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Рішення було ухвалено на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 75 депутатів.

Ініціаторка проєкту рішення депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба наголосила, що у столиці почастішали випадки створення муралів без погодження відповідними органами та мешканцями будинків.

"Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову. Попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі", — зазначила вона.

Нагадаємо, влада Києва передасть 500 млн грн з бюджету на допомогу Генеральному штабу Збройних сил України. Також 300 млн грн буде передано військовим частинам.

Також ми писали, що у Брюсселі вже як два роки проводиться Київський інвестиційний форум. Його частково фінансують і з бюджету української столиці. Загалом на такий захід з бюджету Києва було виділено чотири мільйони гривень.

Додамо, на Майдані Незалежності у Києві 20 листопада почали замінювати бруківку. Попри заклики місцевих жителів, які щосуботи збираються під стінами КМДА і просять фінансування на ЗСУ, влада виділяє гроші на ремонти доріг.