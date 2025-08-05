Бюст Шевченко появился в Киеве - когда и где можно посмотреть

Бюст Шевченко. Фото: Новини.LIVE, Анна Сирык.

В столичном парке имени Тараса Шевченко установили пятиметровый бюст украинского поэта. Памятник появился в рамках инсталляции "Мир глазами Шевченко".

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Инсталляция будет открыта для посетителей с 5 по 15 августа. Во время комендантского часа и в случае объявления воздушной тревоги она закрывается.

Девушки фотографируются возле инсталляции Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Внутри интерактивной инсталляции размещены глазки, благодаря которым можно попасть в 80 локаций по всему миру, где установлены памятники Шевченко, и посмотреть вокруг его взглядом.

"Четыре года назад Министерство иностранных дел Украины зафиксировало рекорд Тараса Шевченко среди культурных деятелей по количеству установленных памятников в мире. Этот факт — не просто статистика, он подчеркивает присутствие Украины в глобальном контексте. Мы там, где наши ценности, наша память и наше слово, которое воскресил великий Кобзарь. И везде, где есть украинцы, есть наш Шевченко, проводник и указатель для поколений украинцев", — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Выступление возле бюста Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Шевченко установлено более 1100 памятников на четырех континентах. В большинстве украинских городов и в столицах разных стран — Вашингтоне, Буэнос-Айресе, Париже, Риме, Варшаве, Праге, Афинах, Оттаве, Пекине, Канберре.

"Мир глазами Шевченко" — это возможность перенестись в эти города и почувствовать связь с теми, кто вынужденно покинул Украину из-за большой войны. Более ста человек были привлечены к тому, чтобы снять материал для 20 интерактивных ячеек внутри инсталляции.

Бюст Шевченко установлен рядом с памятником поэту. Фото: Новини.LIVE

Инсталляция повторяет по форме мраморный бюст, который создал скульптор Владимир Беклемишев по фотографиям писателя, — это изображение Тараса Шевченко считают одним из самых реалистичных. Желтый цвет соответствует оттенку на украинском флаге и подчеркивает образ художника как "солнца Украины". Автор художественного замысла — украинский художник Сергей Западня.

Внутри инсталляции посетители могут услышать стихи Тараса Шевченко в исполнении Богдана Ступки и проверить, насколько хорошо знают фигуру писателя. Для этого организаторы проекта разработали интерактивный тест в сотрудничестве с научным консультантом проекта, главным хранителем фондов Национального музея Тараса Шевченко Юлией Шиленко.

Открытие нового памятника поэту закончилось общим фотоснимком. Фото: Новини.LIVE

"Среди ячеек, которые переносят в разные точки мира, есть одно, в котором посетитель увидит только темноту. Это то, что сегодня видят памятники в Украине, ведь их часто прячут в защитные конструкции. Это напоминание о большой войне, которая касается всего — и людей, и городов, и памятников", — говорят соучредители Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Посетители смотрят в интерактивные ячейки. Фото: Новини.LIVE

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