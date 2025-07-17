У Києві знову знищують палац Кирила Розумовського — відео

Палац Розумовського у березні 2024 року. Фото: t.me/spadshchyna_kyiv

Старовинний палац гетьмана Кирила Розумовського у Печерському районі Києва знову опинився під загрозою. Попри накладений арешт на споруду, місцеві активісти повідомляють про ремонтні роботи, що тривають на території.

Про ситуацію розповів кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

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У березні минулого року під виглядом ремонтних робіт будівельники розпочали демонтаж частини Київської фортеці, зведеної у 1853 році.

Згодом з'ясувалося, що під нею перебував історичний фундамент палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Об'єкт датовано 1803 роком, однак на час зведення інженерних споруд сам дерев'яний палац уже не зберігся.

Палац Кирила Розумовського у лютому 2025. Фото: КМДА

Тоді у Міністерстві культури та КМДА заявили про те, що роботи ведуться не за регламентом та без відповідної документації. Національна поліція відкрила провадження, а Мінкульт наклав арешт та штраф у 170 тис. гривень.

Однак, нещодавно активісти та історики помітили, що на зачиненій території садиби, попри заборону, відновилися ремонтні роботи. Наразі на цьому місці встановлено паркан та розміщено паспорт об'єкта, де зазначено, що триває "реставрація фундаментів". Уся територія повністю огороджена, тож побачити, що саме відбувається за парканом, наразі неможливо.

Натомість на момент запису знімальної групи День.LIVE проведення будівельних на території садиби не було зафіксовано.

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