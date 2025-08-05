Бюст Шевченка з’явився в Києві – коли і де можна подивитись

Бюст Шевченка. Фото: Новини.LIVE, Анна Сірик.

У столичному парку імені Тараса Шевченка встановили пʼятиметровий бюст українського поета. Пам’ятник з’явився в межах інсталяції "Світ очима Шевченка".

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Інсталяція буде відкрита для відвідувачів з 5 по 15 серпня. Під час комендантської години та у разі оголошення повітряної тривоги вона закривається.

Дівчата фотографуються біля інсталяції Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Всередині інтерактивної інсталяції розміщені вічка, завдяки яким можна потрапити у 80 локацій по всьому світу, де встановлені памʼятники Шевченку, і подивитися навколо його поглядом.

"Чотири роки тому Міністерство закордонних справ України зафіксувало рекорд Тараса Шевченка серед культурних діячів за кількістю встановлених пам'ятників у світі. Цей факт — не просто статистика, він підкреслює присутність України у глобальному контексті. Ми там, де наші цінності, наша памʼять та наше слово, яке воскресив великий Кобзар. І всюди, де є українці, є наш Шевченко, провідник та дороговказ для поколінь українців" , — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Виступ біля бюста Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Шевченку встановлено понад 1100 памʼятників на чотирьох континентах. У більшості українських міст та у столицях різних країн — Вашингтоні, Буенос-Айресі, Парижі, Римі, Варшаві, Празі, Афінах, Оттаві, Пекіні, Канберрі.

"Світ очима Шевченка" — це можливість перенестися до цих міст і відчути зв'язок із тими, хто вимушено залишив Україну через велику війну. Понад сто людей були залучені до того, щоб відзняти матеріал для 20 інтерактивних вічок усередині інсталяції.

Бюст Шевченка встановлений поряд із пам’ятником поету. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція повторює за формою мармуровий бюст, який створив скульптор Володимир Беклемішев за фотографіями письменника, — це зображення Тараса Шевченка вважають одним із найреалістичніших. Жовтий колір відповідає відтінку на українському прапорі та підкреслює образ митця як "сонця України". Автор художнього задуму — український митець Сергій Западня.

Усередині інсталяції відвідувачі можуть почути вірші Тараса Шевченка у виконанні Богдана Ступки й перевірити, наскільки добре знають постать письменника. Для цього організатори проєкту розробили інтерактивний тест у співпраці з науковою консультанткою проєкту, головною хранителькою фондів Національного музею Тараса Шевченка Юлією Шиленко.

Відкриття нового пам’ятника поету закінчилось спільною світлиною. Фото: Новини.LIVE

"Серед вічок, які переносять у різні точки світу, є одне, в якому відвідувач побачить лише темряву. Це те, що сьогодні бачать пам'ятники в Україні, адже їх часто ховають у захисні конструкції. Це нагадування про велику війну, яка торкається усього — і людей, і міст, і пам’ятників", — кажуть співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Відвідувачі дивляться в інтерактивні вічка. Фото: Новини.LIVE

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