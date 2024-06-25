ТЭЦ, которые будут работать на отходах, построят в Киеве — подробности КГГА

В Киеве появятся ТЭЦ, которые будут работать на мусоре
В Киеве на противоположных берегах планируют построить две теплоэлектростанции. Для их работы будут использоваться комбинированное топливо и высококалорийные фракции отходов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в понедельник, 24 июня.
ТЭЦ, работающие на отходах
Представители администрации посетили Львов, где ознакомились со строительством механико-биологического мусороперерабатывающего комплекса, и посетили мусорный полигон возле села Грибовичи, где продолжается рекультивация.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что эти проекты реализуются при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, также они важны во внедрении европейских практик.
"Количество мусора не уменьшается, и его правильная и безопасная утилизация нуждается в эффективных решениях. Видим, что при содействии ЕБРР работы по строительству полигона для Львова активно продолжают. Важно, что в перспективе, по замыслу инженеров, мусороперерабатывающий комплекс будет использовать потенциал бытовых отходов как источник электрической энергии", — отметил Пантелеев.
Представитель КГГА рассказал, что удалось договориться со львовскими коллегами о сотрудничестве и обмене опытом для лучшего использования мусора в качестве энергоисточника.
"Украина живет в условиях энергетического дефицита. Враг системными ударами пытается уничтожить существующую энергосистему, лишить нас электроэнергии и газа. Поэтому мы должны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию", — пояснил чиновник.
По его словам, это цель Концепции энергетической устойчивости Киева. Также она предполагает строительство двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и будут использовать высококалорийные фракции отходов.
"Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора. Такую практику широко используют в европейских городах, и стремимся применять мы", — добавил Пантелеев.
Ситуация с энергетикой в Украине
Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил о рекордном количестве потери генерации электроэнергии в Украине. По его словам, речь идет о более чем 40 ГВт энергогенерации, что чревато энергетической безопасностью государства.
В то же время, в США заявили, что помогут Украине отремонтировать электростанции, а также защитить их от потенциальных ударов России.
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