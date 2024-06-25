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В Киеве появятся ТЭЦ, которые будут работать на мусоре

25 июня 2024 03:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ТЭЦ, которые будут работать на отходах, построят в Киеве — подробности КГГА
Мужчина утрамбовывает мусор. Фото: КГГА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве на противоположных берегах планируют построить две теплоэлектростанции. Для их работы будут использоваться комбинированное топливо и высококалорийные фракции отходов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в понедельник, 24 июня.

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ТЭЦ, работающие на отходах

Представители администрации посетили Львов, где ознакомились со строительством механико-биологического мусороперерабатывающего комплекса, и посетили мусорный полигон возле села Грибовичи, где продолжается рекультивация.

ТЭЦ, которые построят в Киеве
Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Фото: КГГА

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что эти проекты реализуются при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, также они важны во внедрении европейских практик.

"Количество мусора не уменьшается, и его правильная и безопасная утилизация нуждается в эффективных решениях. Видим, что при содействии ЕБРР работы по строительству полигона для Львова активно продолжают. Важно, что в перспективе, по замыслу инженеров, мусороперерабатывающий комплекс будет использовать потенциал бытовых отходов как источник электрической энергии", — отметил Пантелеев.

Где построят ТЭЦ, работающие на мусоре
Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Фото: КГГА
КГГА о будущих ТЭЦ
Рекультивация во Львове. Фото: КГГА

Представитель КГГА рассказал, что удалось договориться со львовскими коллегами о сотрудничестве и обмене опытом для лучшего использования мусора в качестве энергоисточника.

"Украина живет в условиях энергетического дефицита. Враг системными ударами пытается уничтожить существующую энергосистему, лишить нас электроэнергии и газа. Поэтому мы должны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию", — пояснил чиновник.

Почему будут строить ТЭЦ, работающие на мусоре
Сортировка мусора во Львове. Фото: КГГА

По его словам, это цель Концепции энергетической устойчивости Киева. Также она предполагает строительство двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и будут использовать высококалорийные фракции отходов.

"Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора. Такую практику широко используют в европейских городах, и стремимся применять мы", — добавил Пантелеев.

Почему для работы ТЭЦ будут использовать мусор
Делегация по КГГА во Львове. Фото: КГГА

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил о рекордном количестве потери генерации электроэнергии в Украине. По его словам, речь идет о более чем 40 ГВт энергогенерации, что чревато энергетической безопасностью государства.

В то же время, в США заявили, что помогут Украине отремонтировать электростанции, а также защитить их от потенциальных ударов России.

Киев
Львов
завод
мусор
сфера энергетики
ТЭЦ
строительство
энергетика

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